お笑いコンビ・なすなかにしの那須晃行（44歳）が、10月15日に放送されたトーク番組「あちこちオードリー」（テレビ東京系）に出演。松竹芸能を退所して失敗したのはTKO・木下隆行だけで、「辞めた人の方が成功していく」ことに危機感があると語った。日記形式で反省をつづる“反省ノート”というテーマで、なすなかにし・那須晃行が、松竹芸能の事務所移転を止められなかったことを反省していると話し、現在の事務所は以前と同じ