3年ぶりに日本を訪れたアップルのティム・クックCEO。多忙な彼のスケジュールから、アップルが日本に何を期待しているのか考える（写真：アップル）【写真で見る】株式会社ポケモンを訪れたティム・クックCEO9月下旬から10月初旬の2週間、めぐり合わせもあって3人の世界的IT企業のCEOに直接お会いする機会があった。アップルのティム・クックCEOと、OpenAIのサム・アルトマンCEOと、Even Realitiesのウィル・ワンCEOだ。ガジェット