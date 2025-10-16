宮崎PA〜清武IC間が4車線にNEXCO西日本は2025年10月15日、東九州道の宮崎PA〜清武IC間で進めてきた4車線化工事が、12月20日（土）に完成すると発表しました。【地図】東九州道の「4車線化」完成区間今回、4車線化するのは、宮崎PAから清武IC手前までの延長3.7kmです。まず下り線が11月15日（土）朝6時に、続いて上り線が12月20日（土）15時にそれぞれ2車線に増えます。これにより、宮崎PAから清武JCT（宮崎道）までが4車線に