コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーンのコメダ珈琲店が、「ドデカメンチバーガー」「ドデカチーズメンチバーガー」を10月16日から数量限定で発売しています。SNS「これは相当の覚悟が必要」「ドデカメンチバーガー」は、大きなバンズからもはみ出るほどのボリュームという「ドデカメンチ」を、特製の濃厚ソース、キャベツと組み合わせ、バンズで挟んだ新作バーガー。「ドデカメンチ」は豚肉とタマネギのシンプルな組