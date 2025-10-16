8人組アイドルグループ・OCHA NORMAが15日、初となる単独での日本武道館公演『OCHA NORMA 2025 LIVE at BUDOKAN 〜#OCHAnnel〜』を開催した。会場には多くのファンが集結し、Huluでの配信に加え全国50以上の映画館および台北でライブビューイングも実施。結成から3年、全国47都道府県を巡ったツアーの集大成として、記念すべき一夜を彩った。【写真】ライブ写真がたっぷり！OCHA NORMA初武道館公演の模様“お茶の間”をコンセ