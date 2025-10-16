サッカーJ3の松本山雅FCは15日、アウェーで延期となっていた金沢戦が行われました。チームは敗れて今シーズンの自動昇格がなくなりました。9月、雷雨の影響で延期となった代替日で行われた金沢戦。中2日で戦う金沢に対し、松本は中9日での試合となりました。試合はいきなり動きます。前半4分、サイドからクロスを上げられるとそのまま失点。前半のシュートをわずか1本に抑えられた山雅。折り返した