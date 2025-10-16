きょうは全国的に雨が降り、北陸や近畿北部、山陰など、日本海側を中心に雷を伴い激しく降る所もあるでしょう。東京や名古屋、大阪も夜まで雨が降ったり止んだりの天気が続き、本降りの時間もありそうです。東北も広く雨が降り、雨量が多くなるでしょう。日差しが出る四国や九州南部では、30℃以上の真夏日になるところもあり、この時期としては気温の高い状態が続きます。きょうの各地の予想最高気温札幌：17℃釧路：12℃青森