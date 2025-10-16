ハナマルキは10月1日、イオンアグリ創造とコラボレーションした「液体塩こうじ×わけあり野菜」プロジェクトの第4弾「液体塩こうじ＋規格外のオーガニックにんじん」を始動した。「液体塩こうじ」と傷や割れ、既定のサイズに当てはまらないなどの理由で廃棄されてしまうオーガニックにんじんをセットにした商品をイオンアグリ創造のECサイト「イオン農場ショップ」で販売する。同社は2022年から食品ロス対策としてイオンアグリ創造