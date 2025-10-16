三島由紀夫などを担当した文芸編集者で、文筆家としても活躍した小島千加子（こじま・ちかこ、本名・小嶋喜久江＝こじま・きくえ）さんが９月５日、老衰で死去した。９６歳だった。葬儀は近親者で済ませた。東京生まれ。１９４８年、日本女子大卒業後、４９年新潮社入社。文芸誌「新潮」編集部で、室生犀星、川端康成らを担当した。三島の遺作「天人五衰」最終回原稿を、陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地での自決当日の朝に受け取った。