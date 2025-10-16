アジア各国から選抜された女子ジュニア選手たちによるゴルフトーナメントが、裾野市のゴルフ場で開催されています。女子プロゴルフ協会のツアーで全米で通算72勝を誇るアニカ・ソレンスタムさんが設立した財団主催のこの大会には、女子ゴルフ界の将来を担うジュニア選手71人がアジア各国から参加します。今回の大会には、浜松市出身の永田愛梨選手も出場しています。大会前日には、トークショーが行われ、