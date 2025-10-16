山形県内でクマの市街地への出没が相次いでいる中、9月から施行された「緊急銃猟制度」について、県などが市町村から直接相談に応じるためのタスクフォースを立ち上げました。吉村知事「県と県警が連携して緊急銃猟タスクフォースとして市町村長を訪問して直接相談に対応することにした」吉村知事は16日の定例会見で「緊急銃猟タスクフォース」を立ち上げたことを明らかにしました。このタスクフォースは