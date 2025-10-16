千葉県南房総市で、エアコンの設置工事を依頼した女性から現金をだまし取ったとして男が逮捕されました。この男による被害の訴えはほかにも十数件あり、警察は余罪を追及しています。逮捕されたのは、茂原市の自営業・藤原弘也容疑者（48）で、今年4月、エアコンの設置を依頼した南房総市の女性（61）に対し「エアコン3台は私の方で手配します」などとうそを言い、現金およそ60万円をだまし取った疑いがもたれています。警察により