日本維新の会は16日、両院議員総会を開き、自民党との連立政権に向けた対応を執行部に一任することを決めました。日本維新の会・藤田共同代表：どこまで踏み込むかについては、いずれにしても大義が必要。私はじめ執行部にご一任をいただくという形で議決がなされた。維新は午前8時から両院議員総会を開き、出席者から連立入りについて「歴史的な大義がある」「自民党の体制を変えさせる」などと前向きな声が多くあがったというこ