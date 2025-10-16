●客や従業員の複雑な事情をシュールに描く 家庭、友人関係、仕事、趣味など…生活における読者の「お悩み」に寄り添う、さらには解決してくれるかもしれないドラマ、バラエティ、ドキュメンタリー、リアリティショーなど、配信サービスの映像コンテンツを、コラムニストの長谷川朋子が“処方箋”としておすすめする「長谷川朋子のエンタメ処方箋」。第1回は、仕事における人間関係のお悩みに『ホワイト・ロータス／諸事情だらけの