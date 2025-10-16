アメリカのトランプ大統領は15日、インドのモディ首相がロシア産の石油の購入を停止することを約束したと明らかにしました。アメリカトランプ大統領「インドが（ロシアから）石油を購入していることに不満だったが、モディ首相はきょう、ロシアから石油を購入しないと約束した。これは大きな進展だ」トランプ大統領は15日、インドがロシアから石油を購入することで、「ロシアにばかげた戦争を続けることを許してきた」と批判した