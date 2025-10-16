◎全国の天気東北から九州北部の広い範囲で雨が降るでしょう。雷を伴って、激しく降る所もありそうです。関東も午後は本降りの雨となるでしょう。北海道は夜、一時的に雨の降る所がありそうです。九州南部と四国、沖縄は晴れますが、にわか雨はある見込みです。◎予想最高気温関東から北日本は秋らしい体感です。札幌と仙台は17℃。東京と新潟は20℃で、昼間も肌寒いでしょう。名古屋は24℃、大阪は27℃で前日と同じくらいの予想で