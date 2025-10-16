16日午前10時前、石川県穴水町小又にある県道の丁字路交差点で、左折したトラックの荷台に積まれていたショベルカーが落下し、直進してきた軽乗用車が衝突しました。警察や消防によりますと、この事故で軽乗用車を運転していた70代の男性が背中を強く打ち病院に運ばれましたが、軽傷だということです。軽乗用車には他に男女3人が乗っていましたが、いずれもけがはありませんでした。警察はパワーショベルの落下を防ぐための安全対