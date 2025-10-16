ユニットコムは10月10日、ワークステーションブランド「SOLUTION∞ Workstation」から、AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WXを搭載するデスクトップPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。SOLUTION∞、Ryzen Threadripper PRO 9995WX搭載モデル発売 - 96コア/192スレッド96コア/192スレッドもの大規模な構成で極めて高いCPU性能を利用できるワークステーションPC製品。大量のデータ処理や高度な計算を効率