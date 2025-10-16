14日に実施されたキリンチャレンジカップ2025、日本対ブラジル戦。結果は3-2の劇的勝利で、日本サッカー史に残る快挙となった。エース三笘薫らを欠いた状況での歴史的勝利は、アジアのみならず欧米諸国でも報じられる異例の事態となっている。同日にパラグアイと対戦し、2-0の完全勝利をおさめた韓国でもこの結果は衝撃を持って受け止められている。10日に韓国はブラジルと対戦し、5-0と大敗を喫しており、この結果も背景にある。