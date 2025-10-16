イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、今月の活動で招集外となった同代表MFジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）に言及した。15日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。イングランド代表は9日に行われた国際親善試合でウェールズ代表に3−0で勝利した後、14日に行われたFIFAワールドカップ26欧州予選ではラトビア代表に5−0で快勝し、予選を無失点で6連勝した同代表は欧州最速で