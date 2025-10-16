山形市で２年に１度開かれる「山形国際ドキュメンタリー映画祭」の表彰式がきのう開かれ、インターナショナル・コンペティション部門の大賞作品など９つの作品に賞が贈られました。 【写真を見る】山形国際ドキュメンタリー映画祭閉幕9つの作品に賞 山形国際ドキュメンタリー映画祭は山形市で今月９日に開会しました。 最終日のきのうは表彰式が行われ、今年は９つの作品に賞が贈られました。 最も