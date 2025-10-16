札幌記念12着ハヤテノフクノスケ（牡4＝中村）は左前の屈腱炎を発症していることが16日、分かった。中村師は「軽度ではないので時間がかかりそうだが、復帰を目指していきます」とコメント。現在は北海道浦河町のシュウジデイファームに放牧に出されている。