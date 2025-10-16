広島市の市営住宅で15日、頭から血を流して死亡している女性が見つかりました。警察は殺人事件として捜査しています。■竹内嘉菜記者影リポ「事件が起きたマンションに今、多くの荷物をもった捜査員が入っていきました。これから現場検証が行われるものとみられます」事件は、15日午後6時20分ごろ、広島市西区中広町の集合住宅で30代のベトナム人とみられる女性が頭部付近から血を流して死亡しているのが見つかったものです。捜査