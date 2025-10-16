プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」は16日、ホームで「シーホース三河」と対戦しました。 ヴェルカは16日、乳がんの早期発見などを呼びかける啓発活動のために、ピンクのユニホームを着て臨みました。 昨シーズンチャンピオンシップに出場している三河との一戦。 開始直後に三河に7連続得点を許しますが、すぐさま馬場の連続スリーポイントで追い上げ、一