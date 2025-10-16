【モデルプレス＝2025/10/16】WEST.の桐山照史が10月15日、自身のInstagramを更新。SUPER EIGHTの横山裕からの差し入れを公開した。【写真】横山裕「すごい量」WEST.に豪華差し入れ◆桐山照史、横山裕からの差し入れ公開WEST.は、10月12日、13日に大阪・万博記念公園で初の主催フェス「WESSION FESTIVAL 2025」を開催。桐山は「横山くんからおにぎりの差し入れ頂きました」とオープニングゲストとして出演した横山からの大量の差し