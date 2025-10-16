東京都台東区・御徒町駅近くで計画されている地上9階建てのモスク（イスラム教の礼拝堂）建設をめぐり、SNS上で賛否の声が広がっている。中には過激な発言も見られる。なぜ、そこまでの議論になっているのだろうか。なぜモスクの建て替えが問題視されるのか「御徒町モスク」（仮称）の建築主は宗教法人アッサラームファンデーションで、既存のモスクを建て替える計画である。2026年の竣工を目指しているという。ところが、この工事