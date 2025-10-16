10月9日（木）に放送した「カンブリア宮殿」のテーマは、「キャンピングカー業界の“革命児”」。【動画】「旅」の可能性を広げる！キャンピングカー業界の“革命児”“一軒家”みたいな車〜感動体験を生み出す秘密東京・町田市のショッピングモール「グランベリーパーク」に1台の車が。車内に食器洗いなどができるシンク、冷蔵庫、エアコンにベッドまで付いたキャンピングカーだ。近年、市場が拡大。コロナ禍で人気が高まり、2024