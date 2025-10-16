主人公・かえでの小学1年生の娘ななは、同級生えいこから陰湿ないじめを突然受けるように…。筆箱の中の鉛筆をボロボロにされるだけでなく、大好きなシュシュを切られたことに、母・かえでは衝撃を受け…。『小1の娘がいじめに遭いました』をごらんください。 筆箱の件以降、担任から何の説明もないまま時間がすぎていました。そして翌週の水曜日、ななのお気に入りだった水色のシュシュがハサミで切断された状態で見つかる事件