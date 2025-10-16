【OSHI WORKS 青眼の白龍】 2026年5月 発売予定 価格：9,350円 コトブキヤは、フィギュア「OSHI WORKS 青眼の白龍」を2026年5月に発売する。価格は9,350円。 本商品は、「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」に登場する青眼の白龍を、同社の「OSHI WORKS」より立体化したもの。 全高250mm・全幅300mmの大型サイズでフィギュア化されている。首/肩/腿/支柱は円柱軸の