静岡市にある日本平動物園でレッサーパンダの赤ちゃんが一般公開され、あわせて、名前の募集が行われています。15日から一般公開されているのは、2025年7月に生まれたレッサーパンダの赤ちゃんです。日本平動物園によりますと、父親の和と母親のニコの間に生まれ性別はメス、体重はおよそ2キロだということです。母親のニコとじゃれ合う姿に多くの人が魅了されていました。（来園者）「０か月の時からずっと見にきてい