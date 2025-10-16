15日夕方、飯田市上郷黒田でクマが出没しました。飯田市では10月に入り目撃情報が少なくとも15件寄せられていて、市が注意を呼び掛けています。15日午後5時前、飯田市上郷黒田の野底山森林公園近くの民家敷地内で、住民から「クマが庭に出たので、爆竹を鳴らして追い払った」と通報がありました。クマは体長1メートルほどと見られています。上郷黒田周辺では今月6日からきのうまでに、少なくとも15件の目撃情報が寄せられて