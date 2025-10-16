スポーツカーのマフラーを不正に改造したとして逮捕されていた静岡市に住む25歳の男性について静岡地検は、10月14日付けで不起訴処分としました。静岡市葵区に住む25歳の男性は所有していたスポーツカーの「マフラー」を不正に改造した疑いで、2026年7月、逮捕されていました。この男性について静岡地検は、14日付けで不起訴処分としました。理由については、「諸般の事情を鑑みて不起訴処分