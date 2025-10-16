マリナーズ戦の5回、ソロ本塁打を放つブルージェイズのゲレロ＝シアトル（共同）【シアトル共同】米大リーグのプレーオフは15日、ア・リーグ優勝決定シリーズ（7回戦制）第3戦がシアトルで行われ、ブルージェイズが13―4でマリナーズに大勝し、対戦成績を1勝2敗とした。0―2の三回にA・ヒメネスの2ラン、バーショの2点二塁打などで5点を挙げ、五回にはゲレロのソロなどで点差を広げた。ナ・リーグは試合がなく、ブルワーズに2