東京消防庁で2年半、火災現場での消防・救助活動に従事した経験を持つ江畑翔吾さん。そんな江畑さんがオリジナルメタバースの開発や制作を行う株式会社Meta Osakaのプロジェクトマネージャーとして監修したゲーム「バーチャル消防士体験」が、従来の防災教育では難しかった「火災現場のリアルな恐怖体験」を安全に提供する防災教育ツールとして期待されている。【写真】小３男子が、バーチャル消防士体験をプレイする様子Robloxで