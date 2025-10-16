｢このまち、なんか好き。｣そんな気持ちを、もっと大切にしてみませんか?2025年10月14日、東京都北区で『きたいを超える』シティブランディング戦略発表会が開催されました。新しいロゴの発表や、区民が参加できるサポーター制度のスタートなど、北区の“好き”を育てる取り組みが本格始動。暮らしの中で感じる小さな魅力を、みんなで共有しながら、まちの未来をつくっていく、そんな温かいプロジェクトです。