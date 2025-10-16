盛土の流出が見つかったため、現在通行止めとなっている日本海東北自動車道の区間について、酒田河川国道事務所はきょうにも規制を解除すると発表しました。 【写真を見る】通行止めきょう午後4時に解除盛土流出の日本海東北自動車道酒田みなとIC～遊佐比子IC間（山形） 日本海東北自動車道の酒田みなとICから遊佐比子ICの区間は、今月8日に遊佐町藤崎地内で盛土の流出が見つかったため、全面通行止めとなっています。