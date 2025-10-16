去年１２月、同意しない意思表示が難しい状況で２０代女性と性交などをしたとして、きのう、４８歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】インターネットの掲示板で知り合い...断り切れない状況で20代女性と不同意の性交自称・会社員の48歳男を逮捕（山形・新庄署） 女性と男はインターネットの掲示板で知り合ったということです。 不同意性交等の疑いで逮捕されたのは河北町谷地に住む自称・会社員の男（４８）