きのう夕方からけさにかけて県内でクマの目撃が相次ぎました。 【写真を見る】相次ぐクマ目撃...県は市町村の相談に対応する専門チーム立ち上げ鶴岡市では公園や学校付近でクマ目撃（山形） クマはまだ付近に潜んでいる可能性もあるとして、県や警察などが注意を呼びかけています。 鶴岡市や警察によりますと、けさ４時２０分ごろ、鶴岡市の外内島公民館から南西におよそ３５０メートルの付近でクマ１頭が目撃さ