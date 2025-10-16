前週の「スタンレーレディスホンダ」にて今季2勝目を挙げた河本結。持ち球のフェードを駆使して戦う彼女だが、どのようなダウンスイングで打っているのか？プロコーチの平尾貴幸が解説する。【写真】フェースを立てたらカットに振るだけ！河本結の華麗なフェードショット◇◇◇8月の「北海道meijiカップ」、先週の「スタンレーレディスホンダ」で優勝を挙げた河本選手は、レイドオフのトップから、ダウンスイングでクラブ