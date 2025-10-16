6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）が『WEGO 2025 AUTUMN ＆ WINTER with TWS』のビジュアルモデルに起用され、あす17日から全国のWEGO店頭で展開が開始される。【写真】6人揃って…爽やかなファッションで笑顔のTWSTWSはストリートカジュアルをベースにプレッピーな雰囲気も感じるスタイルを爽やかに着こなしたビジュアルを披露している。また、同日より、商品を税込7000円以上の購入者に先着でオリジナルピンバッジのノ