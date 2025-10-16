立憲民主党の安住淳幹事長が１５日、ＴＢＳ系「ｎｅｗｓ２３」に生出演。国民民主党の玉木雄一郎氏についての思いを語った。この日は安住幹事長がスタジオ生出演。話題が政局のキーマン・玉木氏の話題に。安住氏は「私は、玉木さんとは民主党時代、私が国対委員長の時に入党してお付き合いしているからいろいろやり取りしているが、彼にとっても大きな飛躍のチャンスだと思っている。一回り、二回り大きくなるチャンスだから頑