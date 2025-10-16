34年ぶりとなる大相撲のロンドン公演が開幕。両横綱をはじめとする力士たちが初日に臨みました。154年の歴史を持つロイヤル・アルバート・ホールの前で響き渡る、寄せ太鼓の音色。荘厳な劇場に作られた土俵の上で、日本の力士“スモウレスラー”たちが力強い取り組みを見せました。横綱の大の里が豪快な上手投げを見せると、会場からは大きな拍手が沸き起こりました。大の里：本当に初めてで、本当にいい経験ができました。また、