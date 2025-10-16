きのう、名古屋駅近くで車が歩行者3人をはね1人が死亡した事故で、警察は、過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕した鳴海洋容疑者（71）について、容疑を危険運転致死傷に切り替え、きょう身柄を検察庁に送りました。鳴海容疑者は「人にぶつかっていない」と容疑を否認していますが、事故現場に目立ったブレーキの痕はなく、車を制御できない猛スピードで横断歩道に突っ込んだとみられています。