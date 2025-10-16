将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は10月16日、福井県あわら市の「あわら温泉 美松」で第2局の対局中だ。午前10時のおやつには、藤井竜王が「あわら羽二重スイートポテト」、佐々木八段は「権三くんのなめらかプリンといちご大福」を注文した。【映像】どっち選ぶ!? 藤井竜王チョイスの芋スイーツ2年連続での竜王戦開催となったあわら市では