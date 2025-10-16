10月15日夜、熊本市中央区にある繁華街のビルから女性が転落しました。女性は病院に運ばれ、現在も治療中です。 【写真を見る】現場の繁華街ビル周辺飲食店などのテナントが入る 警察と消防によりますと15日午後8時前、熊本市中央区上通町で「人が落ちてきた」と通行中の人から119番通報がありました。 ビルから転落したのは熊本市に住む34歳の女性で、病院に運ばれ現在も治療中で容体はわかっていません。 記者「女性はこの