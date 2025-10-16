熊本市は10月15日、「森の都」再生に向けて「一人一花運動」を始めると発表しました。 【写真を見る】熊本の街を「花でいっぱい」に熊本市×福岡市「一人一花運動」で花の魅力をアピール 熊本市 大西一史市長「熊本市版、一人一花運動をスタートします」 これは市民や企業、行政がともに街を花と緑で彩る取り組みです。 2018年から運動を展開する福岡市の高島宗一郎市長が駆け付け、花の魅力をアピールし