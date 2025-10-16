米国・ＡＥＷの「ＤＹＮＡＭＩＴＥ」＆「ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」３時間スペシャル（ミズーリ州カンザスシティー）が、１５日（日本時間１６日）に放送され?ザ・レスラー?柴田勝頼（４５）がＡＥＷ世界トリオ王座防衛に成功した。サモア・ジョー、パワーハウス・ホブスとの強力ユニット「ＴＨＥＯＰＰＳ」で６人タッグの同王座を保持してきた。前回「ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」ではスマホの翻訳機能を通じて、自身とルチャ極悪ユニッ