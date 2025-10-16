16日朝早く、福岡県中間市で住宅を焼く火事があり、焼け跡から性別が分からない1人の遺体が見つかりました。 警察と消防によりますと、午前4時45分ごろ、福岡県中間市中尾で「隣の家が燃えている」と近所の人から110番通報がありました。 火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、この火事で木造平屋建ての住宅1棟が全焼し、隣の家の壁が焼けました。焼け跡から性別が分からない1人の遺体が見つかっています。警察により