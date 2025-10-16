薬による20以上の降圧はかえって危険 現代では、低すぎる設定数値によって高血圧患者が「増やされている」状況です。「血圧は160／100mmHgまで治療の必要はない」と主張しているのは、東海大学医学部基礎医学系の大櫛陽一教授。 大櫛教授の研究によると、年齢別に死亡率を見たときに、最高血圧が160を超えると死亡率はグンと上昇し、180以上になると一気に跳ね上がりますが、最高血圧が160未満までは男女ともに、全年代で総死亡