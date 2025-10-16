◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都・芝２０００メートル）追い切り＝１０月１６日、栗東トレセンローズＳ２着で優先出走権を得たテレサ（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父アドマイヤマーズ）は坂路を５５秒３―１３秒０。先週にＣＷコースで負荷をかけており、時計は地味だが、弾むようなフットワークで好仕上がりをアピールした。「前走は休み明け感があった。使って素軽さも増していますね」と杉山晴調教師は満足そう